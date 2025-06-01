"Украина имеет полное право": глава МИД Норвегии – о ударах по российским аэродромам

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде напомнил о праве Украины на самооборону после серии ударов по российским аэродромам с использованием беспилотников в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит NRK.

Эйде напомнил, что именно Россия начала полномасштабную войну в 2022 году, "и Украина, конечно, имеет полное право наносить удары по военным объектам на всей территории России".

"Здесь мы снова видим, что Украина соблюдает международное право и атакует соответствующие военные цели, в то время как Россия часто атакует украинские города, нанося ущерб и убивая мирных жителей", – добавил министр.

Отдельно глава норвежского МИД отметил, что несмотря на поражение отдельных российских целей относительно близко к Норвегии, нет оснований считать, что ее безопасности что-то угрожает.

В России днем 1 июня произошла серия ударов по российской авиации как минимум на четырех аэродромах.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник УП в СБУ также рассказал, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

"В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики", – сказал источник "Украинской правды".

Об уничтожении российских самолетов стало известно накануне переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле 2 июня.