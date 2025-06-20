Министр обороны Италии: у НАТО уже нет причин существовать в нынешнем виде

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто призвал к переосмыслению Североатлантического Альянса ввиду изменения баланса сил в мире.

Его слова на конференции в городе Падуя приводит телеканал Tg24 Sky, пишет "Европейская правда".

По мнению Крозетто, "НАТО больше нет смысла существовать в таком виде", поскольку Атлантический регион уже не является центром в мировой политике.

"Когда-то США и Европа были центром, а теперь есть все остальное, с чем нужно налаживать отношения", – сказал глава итальянского Минобороны.

"Если НАТО был создан для обеспечения мира и взаимной обороны или становится организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом, то он становится чем-то глубоко иным, иначе мы не достигнем цели – безопасности в рамках правил, которые действуют для всех", – пояснил он.

Крозетто также скептически оценил роль Европы в мире, заявив, что "ее время прошло, и я говорю это с грустью".

"Мир изменился. ООН имеет такое же значение в мире, как и Европа, то есть никакого... меньше, чем Китай, меньше, чем Индия или меньше, чем Израиль", – перечислил итальянский министр.

Североатлантический Альянс сейчас пытается сохранить единство из-за скептической позиции президента США Дональда Трампа.

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