США призвали Китай отговорить Иран от закрытия Ормузского пролива 

Государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье призвал Китай убедить Иран не закрывать Ормузский пролив после того, как Вашингтон нанес удары по иранским ядерным объектам.

Заявление Рубио в эфире Fox News приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Комментарии Рубио прозвучали после того, как иранское телевидение сообщило, что иранский парламент поддержал закрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа.

"Я призываю правительство Китая в Пекине позвонить им по этому поводу, потому что они сильно зависят от Ормузского пролива в вопросах поставок нефти", – сказал Рубио, который также является советником президента США по национальной безопасности.

"Если они это сделают, это будет еще одной ужасной ошибкой. Для них это будет экономическим самоубийством. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, но другие страны также должны обратить на это внимание. Это нанесет гораздо больший ущерб экономике других стран, чем нашей", – добавил госсекретарь США.

Рубио заявил, что закрытие пролива будет серьезной эскалацией, которая потребует ответа со стороны США и других стран.

Операция США против ядерных объектов Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" была реализована в ночь на 22 июня с участием более 125 самолетов, в том числе – 7 стелс-бомбардировщиков B2.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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