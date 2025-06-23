Рютте раскрыл, что будет в решении саммита НАТО об Украине

Финальное решение саммита НАТО в Гааге будет иметь норму, касающуюся Украины, включая положение о финансировании ВСУ.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед началом саммита в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Генеральный секретарь сообщил, что положения об Украине должны стать составляющей решения Альянса, которое лидеры государств-союзников согласуют в среду.

"В решении вы увидите важные высказывания об Украине, включая те, что свяжут оборонные расходы (которые вырастут до 5% ВВП. – ЕП) до 2035 года – с Украиной и с необходимостью, чтобы Украина могла и дальше обороняться", – заявил он, опровергая предположение медиа о том, что Украина может остаться за пределами решения саммита.

"Это четкое обязательство союзников", – подчеркнул он.

Рютте также дополнительно подчеркнул, что НАТО в этом году уже выделил на помощь Украине 35 млрд евро, что превзошло показатели прошлого года.

Генсек НАТО объявил, что Альянс считает Россию своей главной угрозой.

О планах на саммит читайте в статье "Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге".