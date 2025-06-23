Генсек НАТО объявил, что Альянс считает Россию своей главной угрозой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия по-прежнему является главной угрозой для Альянса.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед началом саммита НАТО в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Марк Рютте отметил, что Украина станет одним из вопросов, которые будут обсуждаться на саммите Альянса, поскольку "сохранение фокуса на поддержке Украины" – одно из ключевых условий для того, чтобы "миллиард граждан Альянса был в безопасности".

"Самая значительная и прямая угроза для Альянса – это Россия", – заверил генсек.

"Москва продолжает вести войну против Украины, при поддержке Северной Кореи, Ирана, а также Китая и Беларуси", – заявил он.

Ранее в США объяснили, будет ли заявление саммита НАТО "сильным" в отношении России, а также сообщили, что Трамп все же полетит на саммит НАТО.

Как сообщалось, будущий посол Украины при НАТО рассказала, от чего зависит участие Зеленского в саммите в Гааге.