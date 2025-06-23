Мерц, Макрон и Стармер предостерегли Иран после ударов США

Лидеры Германии, Франции и Великобритании в воскресенье призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе после ударов США по иранским ядерным объектам.

Об этом говорится в совместном заявлении трех лидеров, сообщает "Европейская правда".

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в воскресенье обсудили последние события на Ближнем Востоке. Они подчеркнули, что всегда четко заявляли: Иран никогда не может иметь ядерного оружия и больше не может представлять угрозу региональной безопасности.

"Наша цель остается неизменной – не допустить Иран к получению ядерного оружия. Мы призываем Иран принять участие в переговорах, которые приведут к соглашению, которое решит все вопросы, связанные с его ядерной программой", – заявили Мерц, Макрон и Стармер.

Они подчеркнули, что готовы содействовать достижению этой цели в координации со всеми сторонами.

"Мы призываем Иран не предпринимать никаких дальнейших действий, которые могут дестабилизировать ситуацию в регионе", – призвали также три лидера.

Они пообещали продолжить совместные дипломатические усилия, чтобы разрядить напряженность и не допустить эскалации и распространения конфликта.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп после американских ударов по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

Трамп также предупредил Тегеран, что он столкнется с еще более разрушительными атаками, если не согласится на мир.

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