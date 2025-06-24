Зеленский надеется на встречу с Трампом в Гааге

Президент Владимир Зеленский надеется, что сможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.

Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос о планах встречи с президентом США, Зеленский сказал, что собирается провести такую встречу.

"Да, я собираюсь. Я не знаю, как будет – скажу вам откровенно. Команда работает над этим. Да, мы собираемся встретиться", – сказал глава государства.

В ответ на уточняющий вопрос президент сказал, что команды "проговаривают время" встречи.

Зеленский также выразил надежду на осознание президентом Трампом того, что союзниками Соединенных Штатов являются украинцы.

"Я не знаю, какие отношения у Трампа с Путиным... Есть разные сигналы по этому поводу. И я уверен, что президент Трамп понимает: украинцы являются союзниками Америки. А настоящим экзистенциальным врагом Америки является Россия. Они могут быть партнерами на короткое время, но они никогда не будут друзьями", – сказал президент Украины.

Напомним, президент Зеленский рассчитывал встретиться с Трампом на полях саммита G7 в Канаде на прошлой неделе. Однако президент Трамп покинул саммит досрочно и встреча не состоялась.

СМИ сообщали, что Трамп уехал с саммита G7 якобы из-за неприязни к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и незаинтересованности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.