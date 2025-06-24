Венгрия и Словакия, как и обещали, заблокировали 18-й пакет санкций против РФ до саммита ЕС

Венгрия и Словакия отказываются утверждать новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России, пока не состоится заседание Европейского Совета, на котором санкционное давление на РФ будет обсуждаться на уровне лидеров ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили дипломаты государств ЕС, знакомые с результатом заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в понедельник, 23 июня в Брюсселе.

Сейчас утверждение 18-го пакета санкций ЕС против РФ заблокировано Венгрией и Словакией.

"Две делегации заблокировали утверждение новых санкций против России до заседания Европейского Совета 26 июня", – сообщил один из дипломатов.

Он добавил, что этими двумя государствами являются Словакия и Венгрия.

Другой дипломатический собеседник "ЕвроПравды" рассказал также, что 23 июня Еврокомиссия представила послам государств ЕС предложенные ею последние изменения в 18-й пакет санкций, которые до сих пор содержат предложения по снижению ценового потолка на российскую нефть.

"Некоторые делегации, более откровенные, хотят убрать снижение верхнего предела цены на российскую нефть, учитывая текущее состояние международного рынка нефти, в то время как другие хотят его сохранить. Тем не менее мы очень близки к соглашению", – уточнил он.

"Мы надеемся, что сможем решить несколько оставшихся вопросов и представить пересмотренный текст на заседании Coreper для утверждения в пятницу, 27 июня", – убежден собеседник "Европейской правды".

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, поскольку эту инициативу не поддерживает "Группа семи".

Стоит отметить, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в тексте корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.