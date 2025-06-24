Трамп объявил, что Иран и Израиль согласились прекратить огонь

Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между Израилем и Ираном полностью прекратить огонь, чтобы положить конец 12-дневной войне.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп написал, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня на 12 часов, "после чего война будет считаться законченной".

"Официально Иран начнет прекращение огня, а через 12 часов Израиль также присоединится к прекращению огня, и через 24 часа мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны", – сообщил президент США.

Эта война могла длиться годами, добавил Трамп, и уничтожить весь Ближний Восток, "но этого не произошло и никогда не произойдет".

"Исходя из того, что все будет так, как должно быть, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с выдержкой, мужеством и мудростью, которые позволили положить конец тому, что следует назвать "12-дневной войной", – написал Трамп

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп добился соглашения о прекращении огня во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и Израиль согласился на это при условии, что Иран не будет продолжать атаки, сообщает агентство Reuters.

Ранее иранский чиновник подтвердил, что Тегеран согласился на перемирие, но министр иностранных дел страны заявил, что военные действия не прекратятся, пока Израиль не прекратит свои атаки.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил во вторник рано утром, что если Израиль прекратит свою "незаконную агрессию" против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени, Иран не намерен продолжать свои ответные действия.

Вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник США Стив Виткофф находились в прямом и непрямом контакте с иранцами, сообщил представитель Белого дома, пишет Reuters.

Трое израильских чиновников сообщили, что Израиль планирует в ближайшее время завершить свою кампанию в Иране, и ранее передали это сообщение США.

Нетаньяху, сообщил израильский телеканал Channel 12, приказал министрам своего правительства, чьи обсуждения завершились в ночь на вторник, не делать публичных заявлений.

Напомним, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе семи стелс-бомбардировщиков B2.

Вечером в понедельник Иран ответил ударами баллистическими ракетами по американским авиабазам в Катаре и Ираке, о пострадавших в результате не сообщалось.

Читайте также: Трамп вступает в "ядерную" войну: ответы на главные вопросы об атаке США на Иран.