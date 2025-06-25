Проевропейский экс-премьер Болгарии уходит из родной партии на фоне обвинений в коррупции

Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков в среду объявил об отставке с поста сопредседателя партии "Продолжаем изменения" после расследований возможной коррупции членов политсилы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sofia Globe.

В последние дни из партии "Продолжаем изменения", которая позиционирует себя как либеральная и проевропейская, ушли несколько известных деятелей – в частности мэры крупнейших районов болгарской столицы.

Они заявили, что на них давили для манипулирования процедурами госзакупок в пользу партии.

Наиболее громким скандалом стало задержание члена "Продолжаем перемены", заместителя мэра Софии Николы Барбутова по подозрению в коррупции. На следующий день СМИ получили запись разговора якобы Барбутова с другим членом партии, где те обсуждали мошенничество на закупках.

На встрече с журналистами в среду Петков взял на себя политическую ответственность за назначение фигурантов коррупционного скандала и заявил о своей отставке с поста сопредседателя "Продолжаем перемены" и сложении мандата.

"Сегодня я ухожу в отставку не потому, что я причастен к коррупции, а потому, что коррупция существует на уровне мэра Софии", – заявил Петков.

Кирил Петков был премьер-министром в короткосрочном четырехпартийном правительстве Болгарии в 2021-2022 годах.

Партия понесла потери после полномасштабного вторжения России в Украину из-за непопулярных шагов по уменьшению зависимости от российского газа и нефти, а также после согласия в 2023 году на коалицию с идеологическими оппонентами – партией ГЕРБ-СДС экс-премьера Бойко Борисова, которая развалилась через год.