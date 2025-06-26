Почему саммит НАТО превзошел все ожидания и дал надежду Украине на членство

Как мы уже сообщали, главным результатом саммита НАТО в Гааге стал краткий (всего на пять пунктов) документ, сформированный вокруг решения о резком росте оборонных расходов со стороны европейских государств и Канады. Все это соответствовало ожиданиям, которые звучали в медиа и вряд ли кого-то удивили.

Однако то, что это решение оказалось благосклонным к Украине, стало неожиданностью даже для некоторых ключевых мировых изданий.

О том, как же это стало возможным несмотря на публичную оппозицию Трампа и Орбана, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Саммит НАТО в пользу Украины: как удалось преодолеть сопротивление Орбана и Трампа. Далее – краткое ее изложение.

Задача "задобрить Трампа" была ключевой для хозяев саммита, этого и не скрывали.

Ночевка в королевском дворце. Личное внимание и забота со стороны нидерландской монаршей семьи. Подстройка программы под все прихоти президента США. Лесть, от которой перехватывало дух, и которая, по мнению западных медиа, порой граничила с самоунижением – все это произошло в Гааге.

Все эти усилия дали результат.

Трампу саммит понравился, и он этого не скрывал – это было особенно заметно на итоговой пресс-конференции.

Успешно прошла и встречи американского лидера с украинским коллегой. Владимир Зеленский на ней также сделал шаг навстречу Трамповым пожеланиям и сменил привычный свитер цвета хаки на черную одежду, которая визуально напоминает костюм.

Впрочем, ключевой элемент успеха Украины был гарантирован еще до начала саммита.

Как и ожидалось, декларация саммита этого года не похожа ни на одно из решений саммитов последних десятилетий. Альянс отошел от практики согласования пространных документов, а остановился лишь на одной тематике, которой собственно и был посвящен нынешний саммит.

Это – вопрос оборонных расходов государств-членов НАТО. То есть сугубо внутренний вопрос, который касается только действующих членов, а не государств-партнеров.

В решении подчеркивается, что причиной увеличения оборонных расходов является российская угроза и опасность нападения РФ на НАТО.

Благодаря признанию России главной "долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности" в документе нашлось место и для Украины.

Следует заметить, что еще в прошлом месяце, когда союзники только начинали разговоры об итоговом документе саммита, в США настаивали на том, что упоминания об Украине там не должно быть – мол, саммит ее не касается. Однако в течение чуть более месяца позиция американцев существенно эволюционировала. Поэтому в финальном решении государства НАТО взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов, – и американцы дали согласие и на это.

А еще – в НАТО получили "зеленый свет" на то, чтобы дать Украине надежду на вступление.

Заявления Марка Рютте о том, что Украина движется к членству в НАТО, стали все более частыми и конкретными. Он начал говорить об этом даже не в ответах на вопросы, а по собственной инициативе.

А отсутствие комментариев и возражений со стороны Трампа и его команды по этому поводу дополнительно подтвердило: американская позиция действительно меняется.

И именно это является объяснением того, почему позиция по Украине не была заветирована и другими членами Альянса.

Прежде всего речь идет, конечно же, о Венгрии.

Зависимость позиции венгерского руководства от мнения США, а особенно от действующего руководства США давно известна, и ЕвроПравда не раз об этом рассказывала – и во время первого срока президентства Трампа, и уже в этом году.

Подробнее – в аналитике Сергея Сидоренко Саммит НАТО в пользу Украины: как удалось преодолеть сопротивление Орбана и Трампа.