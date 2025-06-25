Члены НАТО согласовали структуру расходов 5% ВВП на оборону

Государства-члены Североатлантического альянса согласились, что обязательство тратить 5% от ВВП на оборону будет состоять из двух категорий оборонных инвестиций.

Об этом говорится в декларации саммита, перевод которой публикует "Европейская правда".

Государства-члены НАТО согласились, что обязательство по 5% будет состоять из двух ключевых категорий оборонных инвестиций:

не менее 3,5% ВВП ежегодно на финансирование основных потребностей в сфере обороны;

до 1,5% ВВП на такие проекты, как защита критической инфраструктуры, оборона сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление оборонной промышленной базы.

Траектория и сбалансированность расходов по этому плану будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической среды и обновленных целей оборонной способности.

Также государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились, что помощь Вооруженным Силам Украины будет засчитана как часть оборонных расходов.

Также сообщалось, что саммит НАТО признал Россию "долгосрочной угрозой" для всего Альянса.

Полный текст читайте в публикации "Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями".