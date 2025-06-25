Французские ультраправые не поддержат вотум недоверия премьеру

Депутаты "Национального объединения" не поддержат вотум недоверия действующему премьеру Франсуа Байру, инициированный социалистами.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Вице-председатель "Нацобъединения" Себастьен Шеню в комментариях в телеэфире дал понять, что их фракция в Национальной ассамблее не поддержит инициированный социалистами вотум недоверия правительству.

"Объявление недоверия – это вопрос на осень, это в момент (обсуждения) бюджета. Придет и очередь Байру (...) Ему следует воспринять этот отказ от выражения недоверия как реальное предупреждение", – сказал депутат.

Другой представитель "Нацобъединения" Жан-Филипп Танги также заявил, что выражение недоверия правительству не решит спор с пенсионной реформой и что этот вопрос сам по себе – недостаточная причина для такого шага.

Без поддержки фракции "Нацобъединения" вотум недоверия не имеет шансов на успех.

Напомним, во вторник в Социалистической партии заявили, что вынесут на голосование вотум недоверия правительству Франсуа Байру после провала инициированных им переговоров по пенсионной реформе.

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