Партия коалиции Германии начнет процедуру запрета ультраправой "АдН"

Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии в Берлине в воскресенье единогласно одобрили предложение о подготовке процедуры запрета "Альтернативы для Германии".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Принятое СДПГ предложение предусматривает, что сначала рабочая группа на федеральном уровне и уровне земель соберет доказательства неконституционности ультраправой "АдН".

Если доказательств будет достаточно, они будут переданы в Федеральный конституционный суд Германии, причем руководство социал-демократов уверено, что это удастся.

Отдельно в резолюции указано, что запрет ультраправой партии "никоим образом не может заменить политическую дискуссию с ее идеями", поэтому речь идет и о противодействии ультраправым политикам.

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль на съезде заявил, что запрет "АдН" является "нашей исторической задачей".

Отметим, что процедуру запрета политической партии в Федеральном конституционном суде Германии может инициировать федеральное правительство или любая из двух палат парламента.

Призывы к запрету партии усилились после того, как в начале этого месяца Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) начало классифицировать "АдН" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, повысив ее статус с "подозреваемой".

Однако впоследствии BfV приостановило классификацию, пока "АдН" продолжает судебный процесс. До вынесения решения административным судом Кельна ведомство будет продолжать рассматривать партию как „подозреваемую".

Подробнее читайте в статье: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.