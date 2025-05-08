В Германии приостановили классификацию "АдГ" как правоэкстремистской

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) временно прекращает публично называть партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") подтвержденной правоэкстремистской организацией, пока не будет принято судебное решение по этому делу.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь суда подтвердила, что ведомство заключило так называемое соглашение о приостановлении действий в правовом споре с "АдГ".

Из-за продолжающегося судебного процесса Федеральное ведомство отказалось комментировать дело публично.

Отмечается, что мораторий, предоставленный BfV, касается не только публичных заявлений, но и означает, что ведомство не может наблюдать за "АдГ" как за подтвержденной экстремистской организацией до окончательного решения суда.

В то же время наблюдение в статусе "подозрительного случая" может продолжаться.

Немецкая внутренняя разведка уже несколько дней классифицирует "АдГ" как подтвержденную правоэкстремистскую организацию "из-за экстремистского характера всей партии, которая пренебрегает человеческим достоинством". Ранее она рассматривала партию как подозреваемую.

Даже в этом случае уже разрешено использование разведывательных средств, таких как так называемые информаторы или слежка, а также видео- и аудиозаписи. Если объект наблюдения классифицируется как подтвержденный экстремист, порог для использования таких средств снижается.

По сообщениям, "АдГ" подала иск против Федерального ведомства по защите конституции. Соответствующее письмо было направлено в компетентный административный суд в Кельне, подтвердил Даниэль Тапп, пресс-секретарь лидера партии Алисы Вайдель.

"Альтернатива для Германии" также заявила, что зарегистрировала всплеск заявлений о вступлении в партию после того, как ее объявили правоэкстремистской.