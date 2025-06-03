Новый заместитель главы Пентагона в 2019-м приказал прекратить военную помощь Украине

Сенат США во вторник утвердил назначение на должность заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению Майкла Даффи, который в первой администрации Дональда Трампа просил приостановить помощь Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Назначение Даффи на должность заместителя главы Пентагона, который будет контролировать программы вооружения, поддержали 51 сенатор, против проголосовали 45.

Майкл Даффи во время первого президентского срока Трампа работал в Административно-бюджетном управлении Белого дома.

Тогда о нем стало известно из электронного письма Пентагона, в котором Белый дом приказал Пентагону приостановить предоставление Украине помощи в сфере безопасности, которая была одобрена Конгрессом.

Это выяснилось в ходе расследования просьбы Трампа к Зеленскому расследовать действия Джо Байдена в Украине, которое вылилось в первый импичмент президента США.

С начала второго президентского срока Трамп не принял решения ни об одном пакете дополнительной военной помощи Украине.

Из-за неопределенности с дальнейшей военной поддержкой Украины со стороны США лидеры Евросоюза рассматривают вариант приобретения американского вооружения, чтобы затем передать его Киеву.