Глава МИД Германии привез в Киев делегацию из оружейной промышленности

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что с ним в Киев прибыла делегация из сферы оборонной промышленности.

Об этом он заявил во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в понедельник, 30 июня, пишет корреспондент "Европейской правды".

Вадефуль заявил, что во время его визита в Киев Украина и Германия договорились об усилении сотрудничества с оборонной промышленностью.

"Мы хотим создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла быстрее и больше производить для собственной обороны, ведь ваши потребности огромны", – сказал он.

Поэтому глава МИД Германии подчеркнул, что 30 июня впервые привез с собой делегацию оборонной промышленности.

"Наше сотрудничество в оборонной сфере – это настоящий козырь, оно является логическим продолжением наших поставок материалов, и мы даже можем получить от этого взаимную выгоду, ведь благодаря вашей изобретательности и опыту мы также становимся лучше. Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Украине, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы", – подчеркнул Вадефуль.

На вопрос, какого именно сотрудничества в оборонной сфере он ожидает, Вадефуль прямо не ответил.

"Я считаю, что сейчас мы вступаем в новую фазу сотрудничества и что нам нужно больше привлечения немецких предприятий в Украину. Готовность к этому есть, но нужно преодолеть некоторые препятствия, бюрократические препятствия, а также другие проблемы в сотрудничестве", – сказал он.

Поэтому, по его словам, сейчас он взял "представителей оборонной промышленности к президенту Украины, чтобы мы могли обсудить эти вопросы".

"Я считаю, что более тесное сотрудничество в этом вопросе отвечает интересам обеих сторон", – добавил он.

Также глава МИД Германии акцентировал: когда глава Кремля Владимир Путин говорит о мире – это чистый блеф.

"Его якобы готовность к переговорам – это лишь фасад. Он хочет, о чем он еще раз четко заявил, покорить всю Украину и одновременно напугать всю Европу", – добавил он.

Стоит отметить, что еще осенью 2024 года официально зарегистрировали совместное предприятие немецкого оружейного концерна Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности".

В начале июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.