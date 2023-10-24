Украина уже зарегистрировала совместное с Rheinmetall предприятие
Совместное предприятие немецкого оружейного концерна Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленности" уже официально зарегистрировали на прошлой неделе.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
"ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" было зарегистрировано 18 октября. Рад объявить об этом во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине", – сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что это предприятие будет заниматься обслуживанием и ремонтом западной техники, которую передали Украине.
Кроме того, на нем локализуют производство ведущих образцов техники Rheinmetall AG.
В Rheinmetall ранее раскрыли, что предприятие будет базироваться в Киеве и будет заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств.
Напомним, концерн получил разрешение от Федерального антимонопольного ведомства Германии на создание совместного с Украиной предприятия в конце сентября 2023 года.
Также сообщалось, что Украина в 2023 году стала крупнейшим получателем немецкого оружия.