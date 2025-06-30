Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль прибыл с визитом в Украину.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В понедельник, 30 июня, глава МИД Германии прибыл в Киев, где он планирует провести переговоры с представителями правительства Украины.

По прибытии он заявил, что "свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей" внешней и безопасности политики Германии. Также глава МИД Германии заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается подчинить Украину жестокими бомбардировками.

Фото: DW

Накануне Вадефуль предупредил о преуменьшении угрозы, которую Россия представляет для Германии.

В одном из недавних выступлений он также сказал, что Балтийское море – это зона, где риск военного столкновения "вполне реален".

Также он выразил обеспокоенность, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном отвлекает внимание от Украины.