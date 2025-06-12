Писториус обещает увеличить военную помощь Украине на 1,9 млрд евро

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.

Его слова на пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским приводит агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

По словам главы Минобороны Германии, дополнительные 1,9 миллиарда евро будут направлены, среди прочего, на закупку дальнобойных ракет для Украины, чтобы она поражала цели далеко за линией фронта.

Однако, как отмечает DPA, для выделения дополнительных средств еще необходимо решение Бундестага.

Если такое решение будет принято, немецкая военная помощь Украине в 2025 году вырастет до рекордной суммы – около 9 миллиардов евро.

Борис Писториус прибыл в Киев утром в четверг с неоглашенным визитом, чтобы обсудить с представителями украинского правительства дальнейшую военную помощь стране.

Напомним, еще при предыдущем правительстве Олафа Шольца Германия одобрила выделение дополнительных 3 миллиардов евро военной помощи Украине в 2025 году и еще 8,3 миллиарда евро – в 2026-2029 годах.