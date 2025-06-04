Британия в десять раз увеличивает количество поставленных Украине дронов

Великобритания в этом году инвестирует рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов (472 миллиона долларов), чтобы увеличить поставки беспилотников в Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

Об этом говорится в заявлении британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

В прошлом году Великобритания поставила в Украину более 10 тысяч беспилотников. В текущем финансовом году уже поставлены десятки тысяч беспилотников и Великобритания нацелена на новую амбициозную цель – 100 тысяч дронов для Украины.

Рекордные инвестиции в беспилотники для Украины в размере 350 миллионов являются частью военной поддержки Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов в этом году.

В Минобороны Британии отметили, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали эффективность использования дронов в боевых действиях, поэтому Британия удвоила инвестиции в беспилотники с британскими оборонными компаниями, включая малые и средние предприятия.

В ведомстве также отметили, что на сегодняшнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн) министр обороны Британии Джон Гили объявит о выделении еще 247 миллионов фунтов стерлингов на подготовку Вооруженных сил Украины в рамках программы Interflex.

Кроме того, министр подтвердит завершение поставки Великобританией 140 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины с начала 2025 года.

Чтобы обеспечить дальнейшее обучение и поставку оборудования для украинских войск, Великобритания также вложит 40 млн фунтов стерлингов в целевой фонд миссии НАТО NSATU для Украины.

Напомним, в марте "коалиция дронов" выделила 20 млн евро для того, чтобы закупить разведывательные дроны тактического уровня для Украины.

А Норвегия, как недавно стало известно, согласилась по просьбе Украины направить большую долю средств на производство украинских дронов из средств, предусмотренных на поддержку Украины в этом году.