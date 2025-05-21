Норвегія готова виділити більше коштів на виробництво дронів в Україні – Зеленський

Норвегія погодилася на прохання України спрямувати більшу частку коштів на виробництво українських дронів з коштів, що передбачені на підтримку України цьогоріч.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що розповів про деталі розмови із президентом США Дональдом Трампом разом з іншими європейськими лідерами у понеділок, а також – про те, як пройшла зустріч з кронпринцом Хоконом, котрий 20 травня вперше відвідав Україну, і норвезьким міністром енергетики.

Крім того, розмова з прем’єром стосувалася низки питань двосторонньої співпраці.

"Подякував за фінансову допомогу з боку Норвегії – майже 8 мільярдів доларів отримаємо цього року. Говорили про можливість збільшити частку цієї суми на виробництво дронів в Україні. Дякую за підтримку цієї пропозиції", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, з квітня 2025 року Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України.