Рютте прокомментировал атаки Украины на стратегическую авиацию РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал украинскую операцию "Паутина", в результате которой были атакованы аэродромы с российской стратегической авиацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В контексте украинских атак Рютте отметил, что Россия использовала свои стратегические самолеты для ударов по мирным украинским городам.

"Давайте не забывать, что средства, которые были атакованы, Россия использовала для атак на невинных людей, которые ведут повседневную жизнь в украинских городах и общинах. Поэтому я думаю, мы должны принять это во внимание", – сказал он.

При этом Рютте не стал подробно комментировать украинскую операцию и оценивать, как она может повлиять на ход развязанной РФ войны, поскольку "это не всегда полезно".

В России днем 1 июня состоялась серия ударов по российской авиации по меньшей мере на четырех аэродромах.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.

Собеседник "УП" в СБУ также рассказал, что спецоперацию "Паутина" готовили более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.

Американский сенатор Ричард Блументаль приравнял недавние атаки украинских беспилотников на военные объекты вглубь территории России к операции по ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, операция "Паутина" продемонстрировала, что Украина способна к эффективным тактическим решениям в войне.