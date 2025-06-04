Глава МИД Чехии: пришло время усилить давление на Москву

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский повторил призыв к усилению давления на Россию, чтобы принудить ее к миру.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на Х.

Липавский отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле Россия "повторила ультиматумы 2022 года" и отклонила предложение о безоговорочном перемирии.

"Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. У нас есть для этого все необходимые инструменты", – считает он.

Накануне глава МИД Чехии прокомментировал так называемый "меморандум" России с предложениями по прекращению огня в развязанной ею войне против Украины.

По данным СМИ, США разочарованы, но не удивлены ультимативными требованиями, которые РФ выдвинула на переговорах в Стамбуле.

Между тем Белый дом дал понять, что новых санкций против РФ не будет без согласия Дональда Трампа.