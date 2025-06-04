Глава МЗС Чехії: настав час посилити тиск на Москву

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повторив заклик до посилення тиску на Росію, аби примусити її до миру.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Х.

Ліпавський зауважив, що під час останніх переговорів у Стамбулі Росія "повторила ультиматуми 2022 року" та відхилила пропозицію про беззастережне перемир'я.

"Ніяких серйозних переговорів, лише затягування часу та ігри. Настав час посилити тиск на Москву. Ми маємо для цього всі необхідні інструменти", – вважає він.

Напередодні глава МЗС Чехії прокоментував так званий "меморандум" Росії з пропозиціями для припинення вогню у розв'язаній нею війні проти України.

За даними ЗМІ, США розчаровані, але не здивовані ультимативними вимогами, які РФ висунула на переговорах у Стамбулі.

Тим часом Білий дім дав зрозуміти, що нових санкцій проти РФ не буде без згоди Дональда Трампа.