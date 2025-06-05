Трамп инициировал расследование в связи с автоподписью Байдена

Американский президент Дональд Трамп инициировал официальное расследование того, были ли президентские документы Джо Байдена действительно подписаны им лично, а не его автоподписью.

Об этом говорится на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

В заявлении Трампа говорится, что американский президент "обладает огромной властью и ответственностью, которые реализуются через его подпись".

Там отметили, что в течение последних месяцев "стало все более очевидным", что помощники бывшего президента Байдена "злоупотребляли властью, используя автоматическую подпись (autopen)".

В заявлении обвинили помощников Байдена в том, что они таким образом хотели "скрыть когнитивный упадок Байдена и осуществлять полномочия, предусмотренные статьей II Конституции".

"Этот заговор является одним из самых опасных и тревожных в истории США. Американское общество намеренно вводили в заблуждение относительно того, кто на самом деле осуществляет исполнительную власть, в то время как подпись Байдена ставилась на тысячах документов для внедрения радикальных изменений в политике", – говорится в заявлении.

Трамп выразил сомнения относительно "процесса принятия решений и даже степени осведомленности Байдена о (...) действиях, совершаемых от его имени".

Как свидетельствует документ, Трамп поручил своему советнику в сотрудничестве с Генеральным прокурором:

выяснить, кто-то сознательно скрывал от общественности состояние здоровья Байдена;

проверить, кто руководил использованием механической ручки для подписания ключевых документов – таких как приказы, помилования, меморандумы;

расследовать возможный сговор о фальсификации публичных выступлений и повышении авторитета Байдена через ложные заявления;

выяснить, кто на самом деле принимал решения.

Обратим внимание, что на прошлой неделе Трамп распространил в Truth Social пост с теорией заговора о том, что Байдена якобы казнили еще в 2020 году, заменив его клонами или роботами.

А 3 июня чиновнику Министерства юстиции США поручили проверить законность помилования, предоставленного Байденом в последние дни президентства членам его семьи и заключенным, приговоренным к смертной казни.