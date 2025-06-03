СМИ: Минюст США проверяет законность ряда помилований, одобренных Байденом

Чиновнику Министерства юстиции США поручили проверить законность помилования, предоставленного бывшим американским президентом Джо Байденом в последние дни президентства членам его семьи и заключенным, приговоренным к смертной казни.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Чиновник Министерства юстиции США при президенте Дональде Трампе сообщил сотрудникам в понедельник, 2 июня, что ему поручено расследовать помилование, предоставленное Байденом в последние дни своего президентства членам своей семьи и осужденным к смертной казни.

Эд Мартин, адвокат Министерства юстиции по вопросам помилования, написал в электронном письме, с которым ознакомилось агентство, что расследование касается того, был ли Байден "компетентным и не пользовались ли им другие с помощью AutoPen или других средств".

Как отметило агентство, AutoPen – это устройство, используемое для автоматического проставления подписи на документе.

В электронном письме указано, что расследование Мартина сосредоточено на предварительном помиловании, которое Байден выдал нескольким членам своей семьи, и помиловании, которое спасло 37 федеральных заключенных от смертной казни, заменив их приговоры на пожизненное заключение.

В письме Мартина не указано, какие именно помилования членов семьи Байдена расследуются. Также не понятно, кто поручил Мартину начать расследование.

Стоит обратить внимание и на то, что Трамп широко пользовался правом помилования. Например, 20 января он помиловал почти 1500 своих сторонников, которым были выдвинуты уголовные обвинения в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года, которое было неудачной попыткой предотвратить утверждение Конгрессом победы Байдена над Трампом на выборах 2020 года.

Напомним, незадолго до того, как 20 января Байден передал президентские полномочия Трампу, он помиловал пятерых членов своей семьи, заявив, что хочет защитить их от будущих политически мотивированных расследований.

Помилование получили братья и сестры Байдена Джеймс Байден, Фрэнк Байден и Валери Байден Оуэнс, а также их супруги, Джон Оуэнс и Сара Байден. 1 декабря Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, который признал себя виновным в налоговых нарушениях и был осужден по обвинениям, связанным с огнестрельным оружием.