Посол США при НАТО Мэтью Витакер объяснил российской угрозой требование американцев как можно скорее увеличить оборонные бюджеты членов Альянса.

Об этом он заявил в четверг, общаясь с журналистами в штаб-квартире НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Посол Витакер, сопровождавший министра обороны США Пита Хэгсата, сделал это заявление в его присутствии.

Дипломат стал аргументировать, почему США требуют от европейских союзников скорейшего наращивания оборонных бюджетов до 5%. Как известно, американская сторона выступает за то, чтобы расходы европейцев на оборону увеличились немедленно.

"Не мы определяем время (на увеличение бюджетов), его определяют угрозы. Россия „перезберется", восстановится за 5 лет, или даже быстрее", – заявил он. Как известно, оценки нескольких европейских разведок действительно утверждают, что существует угроза скорейшего восстановления способности России к нападению на государства НАТО в течение пяти лет после прекращения войны.

"Европейцы постоянно нам говорят о том, что Россия – самая большая угроза. И мы согласны, в евроатлантическом пространстве это именно так. Поэтому нам нужно обеспечить, чтобы были инвестиции", – заявил он.

Стоит заметить, что заявления и действия высокопоставленных чиновников США не всегда подтверждают то, что Вашингтон считает Россию угрозой. Из-за этого, в частности, "коалиция решительных" готовится к тому, что США полностью прекратят поддержку Украины. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что США готовы обсуждать прекращение расширения НАТО, выполняя тем самым требования РФ

Также сообщалось, что новым заместителем главы Пентагона стал чиновник, который в 2019 году приказал прекратить военную помощь Украине.