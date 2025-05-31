ЗМІ: "коаліція рішучих" готується, що США повністю припинять підтримку України

Британські та французькі посадовці, які розробляють плани щодо "миротворчих сил" в Україні, обговорили необхідність "реалістично оцінити" те, що президент США Дональд Трамп залишає країну.

Про це стало відомо газеті The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Посадовці погодилися змістити акцент з розгортання європейських військ для підтримки будь-якого припинення вогню на забезпечення довгострокової оборони Києва від російського вторгнення без американської підтримки.

Наразі існує непідробне занепокоєння, що президент США виконає свою погрозу відмовитися від ролі посередника після того, як йому не вдасться посадити Владіміра Путіна за стіл переговорів.

"Давайте будемо реалістами і визнаємо, що США ніколи не будуть на борту", – сказав західний посадовець в інтерв'ю газеті Telegraph, описуючи похмурий настрій на зустрічі в Гаазі.

Європейський дипломат додав: "Йшлося здебільшого про те, як зберегти необхідну підтримку Україні, коли ми припускаємо, що США продовжуватимуть надавати лише деякі специфічні ресурси, такі як розвіддані".

"Ми також погодилися з необхідністю посилення економічного тиску на Росію", – сказав він.

Зустріч у столиці Нідерландів, на якій були присутні "політичні директори" міністерств закордонних справ, ознаменувала різку зміну ролей у "коаліції рішучих", створеній Кіром Стармером і Емманюелем Макроном для підтримки можливого припинення вогню, якого домагаються американці.

Стармер і Макрон просувають пропозицію "коаліції рішучих", згідно з якою європейські союзники використають своїх солдатів для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

Понад 30 країн висловили свою підтримку, хоча лише деякі з них публічно запропонували ввести війська в Україну.

Центральним питанням було те, чи готовий Вашингтон надати те, що британські діячі назвали "гарантією безпеки" або "підкріпленням" для цих сил.

Група досі публічно не визнала, що її наміри змінилися, а шанси на мир зменшуються тим більше, чим довше Путін протистоїть міжнародному тиску з метою укладення перемир'я.

Європейські країни також погодилися запросити Володимира Зеленського, президента України, на саміт НАТО в Гаазі наступного місяця.

Його присутність на саміті раніше була під питанням після того, як Трамп виступив проти вступу України до західного військового альянсу.

Генерал Кіт Келлог, спецпосланець Трампа щодо України, заявив у п'ятницю: "Ми сказали, що для нас питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так каже. Ви знаєте, я можу назвати вам чотири країни в НАТО, а для того, щоб дозволити вам вступити в НАТО, потрібно 32 з 32".

Цілком ймовірно, що коаліція продовжить публічно підтримувати мирні зусилля Трампа на прохання українських посадовців, які побоюються, що якщо цього не робити, то американський лідер припинить поставки зброї та обмін розвідданими.

Хоча Вашингтон не підписував нових дозволів про постачання нової зброї з моменту вступу Трампа на посаду, він продовжує постачати техніку, узгоджену за часів перебування на посаді Джо Байдена.

США також дали дозвіл на продаж Україні комплектуючих вітчизняного виробництва, наприклад, запчастин для винищувачів F-16, а також дозволили європейським країнам постачати обладнання американського виробництва.

Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.