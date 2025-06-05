Каллас: операция "Паутина" переписывает военную историю

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что последние атаки украинских дронов на российскую военную стратегическую авиацию "переписывают военную историю".

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала, прибыв на встречу министров обороны стран НАТО в четверг в Брюсселе.

По ее словам, операция, которую называют "Паутиной", показывает, как относительно дешевые беспилотники могут уничтожать сверхдорогую авиацию, меняя саму природу современной войны.

"В прошлый уикенд мы стали свидетелями атак украинских дронов, которые фактически переписывают военную историю. Речь идет об использовании дронов стоимостью в тысячи долларов для уничтожения самолетов, которые стоят миллионы. Это снова повышает цену войны для России – и заставляет ее задуматься над необходимостью мира", – заявила Каллас.

В то же время она подчеркнула, что Россия не меняет свою тактику и продолжает систематические атаки на гражданское население и инфраструктуру Украины.

"Позвольте мне напомнить вам, что нападения на гражданское население или гражданскую инфраструктуру противоречат международному гуманитарному праву, и Россия делает это постоянно. Наш ответ не должен заключаться в том, чтобы делать шаг назад. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы оказывать большее давление на Россию, чтобы они также хотели мира", – заявила Каллас.

Напомним, по данным СМИ США, американский президент Дональд Трамп якобы в восторге от украинской операции "Паутина", но обеспокоен тем, что Россия может сделать в ответ.

В НАТО считают очень успешной спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц российской авиации.