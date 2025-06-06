Мерц доволен встречей с Трампом в Белом доме

Канцлер Германии Фридрих Мерц положительно оценил свой первый визит к президенту США Дональду Трампу.

Его слова цитирует Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Как известно, в четверг, 5 июня, Мерц посетил Трампа в США. Они провели встречу в Белом доме, которую немецкий канцлер считает позитивной.

"Сегодня мы заложили основу для очень хороших личных, а также политически продуктивных переговоров", – сказал он.

Мерц заявил, что возвращается домой с ощущением, "что у нас есть разумная основа для переговоров между американским президентом и немецким канцлером".

Кроме того, по его мнению, Трамп серьезно заинтересован в достижении соглашения между США и Европейским Союзом по тарифам.

"Такой вывод я сделал после наших совместных переговоров. Он действительно готов достичь соглашения о торговле", – добавил немецкий канцлер.

Трамп, монологи которого заняли большую часть публичной встречи, сравнил российско-украинскую войну с "дракой детей в парке" и сказал, что "понимает Путина" после украинской операции "Паутина".

А Мерц, в свою очередь, избегал прямых споров с американским президентом, но мягко подчеркнул, что Германия на стороне Украины.