Мерц в разговоре с Трампом мягко подчеркнул, что Германия на стороне Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц в публичном разговоре с президентом США Дональдом Трампом избегал прямых споров с ним, но мягко подчеркнул, что Германия на стороне Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На встрече с Трампом в Овальном кабинете Фридрих Мерц избежал прямых споров в вопросе российско-украинской войны. В то же время он акцентировал на том, что Трамп имеет лучшие рычаги давления на Россию, и дал понять, что Германия на стороне Украины.

"Мы оба согласны с тем, что это ужасно, что эта война продолжается, и ищем способы как можно быстрее ее завершить. Я сказал президенту перед тем, как мы зашли сюда, что он – ключевая фигура в мире и он может сделать это, надавив на Россию. И мы позже продолжим разговор о том, как можем действовать в этом вопросе совместными усилиями европейцев и американцев", – сказал Мерц.

Он отдельно упомянул вопрос украинских детей, принудительно вывезенных в Россию и вглубь оккупированных территорий.

"Мы на стороне Украины, и мы стараемся усиливать ее все больше и больше, чтобы заставить Путина прекратить войну", – подчеркнул канцлер.

После этого он напомнил о роли США в освобождении Европы от нацистской оккупации и свержении нацизма в Германии.

"Америка снова в очень сильной позиции для того, чтобы сделать что-то в вопросе этой войны и положить ей конец. Давайте говорить о том, что мы можем сделать вместе. Мы готовы делать то, что мы можем сделать. И вы знаете, что мы оказываем помощь Украине и готовимся усилить давление на Россию", – сказал Фридрих Мерц.

Трамп, монологи которого заняли большую часть публичной встречи, сравнил российско-украинскую войну с "дракой детей в парке" и сказал, что "понимает Путина" после украинской операции "Паутина".

Также президент США уклонился от ответа, собирается ли усилить давление на Москву для приближения мира.