Во Франции электросамокат вызвал масштабный пожар: есть погибшие и раненые

Во французском городе Реймс в результате масштабного пожара, вероятно вызванного электросамокатом, погибли четыре человека.

Об этом сообщает AP, передает "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в ночь на пятницу, 6 июня, в десятиэтажном жилом доме в Реймсе – столице французского региона Шампань. По словам прокурора Франсуа Шнайдера, возгорание произошло в результате возгорания аккумуляторного электросамоката.

В квартире на четвертом этаже, откуда начался пожар, 13-летний парень выпрыгнул из окна и погиб. Внутри помещения спасатели обнаружили обгоревшее тело, которое, вероятно, принадлежит его 15-летнему брату.

Un incendie dans une tour d’habitation à Reims a coûté la vie à au moins quatre personnes, dont un enfant, dans la nuit de jeudi et une enquête a été lancée pour établir les causes du drame. Un autre enfant est toujours porté disparu, selon la préfecture de la Marne. pic.twitter.com/Z2H66jqTNQ – Le Figaro (@Le_Figaro) June 6, 2025

Еще двое погибших – 87-летняя женщина и ее 59-летний сын – жили на восьмом этаже и отравились дымом.

Кроме этого, серьезные ожоги получил отчим погибших мальчиков. Всего 26 человек были доставлены в больницу с легкими травмами и отравлением продуктами горения.

Прокурор подчеркнул, что "нет сомнений в случайности пожара", который стремительно распространился из-за возгорания самоката по неизвестным причинам.

Шнайдер отметил, что возгорание аккумуляторов чрезвычайно сложно тушить, пожарные боролись с огнем более трех часов.

🇫🇷 Un incendie survenu cette nuit dans un immeuble HLM de Reims fait 4 morts, un immeuble a brûlé de manière presque identique juste à côté il y a 2 mois pic.twitter.com/18vXDtthIQ – 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) June 6, 2025

Стоит отметить, что в европейских странах все чаще ужесточают регулирование электросамокатов в связи с ростом популярности этого транспорта и аварий с их участием.

Например, в Литве сервисы аренды электросамокатов обязали обеспечивать водителей шлемами.

На местном уровне испанская Барселона решила штрафовать на 500 евро за езду на электросамокате по тротуарам, а в Кишиневе полиция начала эвакуировать плохо припаркованные самокаты.