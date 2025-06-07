У Франції електросамокат спричинив масштабну пожежу: є загиблі та поранені

У французькому місті Реймс внаслідок масштабної пожежі, ймовірно спричиненої електросамокатом, загинули чотири людини.

Про це повідомляє AP, передає "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в ніч на п’ятницю, 6 червня, у десятиповерховому житловому будинку в Реймсі – столиці французького регіону Шампань. За словами прокурора Франсуа Шнайдера, загоряння сталося внаслідок займання акумуляторного електросамоката.

У квартирі на четвертому поверсі, звідки почалася пожежа, 13-річний хлопець вистрибнув з вікна й загинув. Усередині помешкання рятувальники виявили обгоріле тіло, яке, ймовірно, належить його 15-річному брату.

🇫🇷 Un incendie survenu cette nuit dans un immeuble HLM de Reims fait 4 morts, un immeuble a brûlé de manière presque identique juste à côté il y a 2 mois pic.twitter.com/18vXDtthIQ – 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) June 6, 2025

Ще двоє загиблих – 87-річна жінка та її 59-річний син – мешкали на восьмому поверсі та отруїлися димом.

Окрім цього, серйозні опіки отримав вітчим загиблих хлопців. Загалом 26 людей були доставлені до лікарні з легшими травмами та отруєнням продуктами горіння.

Прокурор наголосив, що "немає сумнівів у випадковості пожежі", яка стрімко поширилася через займання самоката з невідомих причин.

Шнайдер зазначив, що загоряння акумуляторів є надзвичайно складними для гасіння, пожежники боролися з вогнем понад три години.

Un incendie dans une tour d’habitation à Reims a coûté la vie à au moins quatre personnes, dont un enfant, dans la nuit de jeudi et une enquête a été lancée pour établir les causes du drame. Un autre enfant est toujours porté disparu, selon la préfecture de la Marne. pic.twitter.com/Z2H66jqTNQ – Le Figaro (@Le_Figaro) June 6, 2025

Варто зауважити, що у європейських країнах усе частіше посилюють регулювання електросамокатів з огляду на зростання популярності цього транспорту і аварій за їхньої участі.

Приміром, у Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами.

На місцевому рівні іспанська Барселона вирішила штрафувати на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах, а у Кишиневі поліція почала евакуйовувати погано запарковані самокати.