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У Франції електросамокат спричинив масштабну пожежу: є загиблі та поранені

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Новини — Субота, 7 червня 2025, 13:20 — Уляна Кричковська

У французькому місті Реймс внаслідок масштабної пожежі, ймовірно спричиненої електросамокатом, загинули чотири людини.

Про це повідомляє AP, передає "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в ніч на п’ятницю, 6 червня, у десятиповерховому житловому будинку в Реймсі – столиці французького регіону Шампань. За словами прокурора Франсуа Шнайдера, загоряння сталося внаслідок займання акумуляторного електросамоката.

У квартирі на четвертому поверсі, звідки почалася пожежа, 13-річний хлопець вистрибнув з вікна й загинув. Усередині помешкання рятувальники виявили обгоріле тіло, яке, ймовірно, належить його 15-річному брату.

Ще двоє загиблих – 87-річна жінка та її 59-річний син – мешкали на восьмому поверсі та отруїлися димом.

Окрім цього, серйозні опіки отримав вітчим загиблих хлопців. Загалом 26 людей були доставлені до лікарні з легшими травмами та отруєнням продуктами горіння.

Прокурор наголосив, що "немає сумнівів у випадковості пожежі", яка стрімко поширилася через займання самоката з невідомих причин.

Шнайдер зазначив, що загоряння акумуляторів є надзвичайно складними для гасіння, пожежники боролися з вогнем понад три години.

Варто зауважити, що у європейських країнах усе частіше посилюють регулювання електросамокатів з огляду на зростання популярності цього транспорту і аварій за їхньої участі.

Приміром, у Литві сервіси оренди електросамокатів зобов’язали забезпечувати водіїв шоломами.

На місцевому рівні іспанська Барселона вирішила штрафувати на 500 євро за їзду електросамокатом по тротуарах, а у Кишиневі поліція почала евакуйовувати погано запарковані самокати.

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Франція інциденти
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