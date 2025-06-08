Партия Ле Пен стала бы победителем на досрочных выборах – опрос

Правопопулистское "Национальное объединение" могло бы со значительным отрывом опередить другие политические силы, если бы выборы в парламент Франции проходили в ближайшее время.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты исследования общественного мнения от Elabe.

Если бы президент Эмманюэль Макрон распустил Национальную ассамблею и парламентские выборы прошли в ближайшее время, "Нацобъединение" могло бы оказаться победителем с большим отрывом от блока левых "Новый народный фронт" и блока Макрона "Вместе".

"Нацобъединению" прогнозируют 32-33% голосов.

Левым, при условии, что они снова пойдут на выборы блоком, прогнозируют 21% голосов – тогда как в прошлом году на досрочных выборах они стали победителями. Блок Макрона может получить 15,5%, правые "Республиканцы" – 10%, что существенно меньше, чем в прошлом году.

42% опрошенных считают, что за последние полгода больше всего укрепило свои позиции именно "Нацобъединение". Это мнение преобладает среди сторонников всех политсил.

Напомним, Марин Ле Пен обжалует приговор по делу о фиктивных помощниках депутатов "Нацобъединения" в Европарламенте, рассмотрение будет продолжаться ориентировочно до лета 2026 года. Результат апелляции определит, сможет ли она участвовать в президентских выборах 2027 года. Впрочем, опросы показали, что нынешний официальный лидер политсилы Жордан Барделла имел бы даже лучшие шансы как кандидат от партии.

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