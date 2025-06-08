Партія Ле Пен стала би переможцем на дострокових виборах – опитування

Правопопулістське "Національне об’єднання" могло би зі значним відривом випередити інші політсили, якби вибори до парламенту Франції проходили найближчим часом.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", такими виявились результати дослідження громадської думки від Elabe.

Якби президент Емманюель Макрон розпустив Національну асамблею і парламентські вибори проходили найближчим часом, "Нацоб’єднання" могло би виявитись переможцем з чималим відривом від блоку лівих "Новий народний фронт" і блоку Макрона "Разом".

"Нацоб’єднанню" прогнозують 32-33% голосів.

Лівим, за умови, що вони знову підуть на вибори блоком, прогнозують 21% голосів – тоді як торік на дострокових виборах вони стали переможцями. Блок Макрона може отримати 15,5%, праві "Республіканці" – 10%, що суттєво менше, ніж минулого року.

42% опитаних вважають, що за останні пів року найбільше зміцнило свої позиції саме "Нацоб’єднання". Ця думка переважає серед прихильників усіх політсил.

Нагадаємо, Марін Ле Пен оскаржує вирок у справі щодо фіктивних помічників депутатів "Нацоб’єднання" у Європарламенті, розгляд триватиме орієнтовно до літа 2026 року. Результат апеляції визначить, чи зможе вона брати участь у президентських виборах 2027 року. Втім, опитування показали, що теперішній офіційний лідер політсили Жордан Барделла мав би навіть кращі шанси як кандидат від партії.

Читайте також: Трагедія Макрона: чому президент Франції веде країну до перемоги ультраправих