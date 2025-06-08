Президент Литвы критикует Мерца за бездействие в отношении России

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал тот факт, что западные лидеры, в частности немецкий канцлер Фридрих Мерц, не выполнили угрозы о санкциях против России за развязанную ею войну против Украины.

Об этом литовский президент сказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, подорвал ли Мерц авторитет Европы, Науседа ответил: "Безусловно. Это проблема".

"И это влияет не только на авторитет наших санкций, но и на авторитет всех наших мер в отношении России и нашу поддержку Украины", – сказал он.

После визита в Киев в прошлом месяце Мерц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Польши Дональдом Туском призвал Россию согласиться на 30-дневное перемирие.

Лидеры угрожали санкциями в случае отказа. Россия проигнорировала призыв – и новых санкций не было.

"Мы часто заявляли, что будем поддерживать Украину и поставлять боевые самолеты, ракеты большой дальности и боеприпасы. Но мы не в состоянии выполнить эти обещания", – добавил Науседа.

По его словам, украинцы нуждаются в оборудовании и боеприпасах сейчас, а не завтра.

Напомним, Мерц после встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил о совместном долге Германии и США по оказанию более сильного давления на Россию.

В ходе встречи с Трампом в Овальном кабинете Мерц избежал прямых споров с американским президентом, но мягко подчеркнул, что Германия на стороне Украины.