США хотят возобновить поставки редкоземельных минералов на переговорах с Китаем

Американские переговорщики будут стремиться возобновить поставки критически важных минералов во время нового раунда торговых переговоров с китайскими коллегами, который состоится в понедельник в Лондоне.

Об этом заявил главный экономический советник американского президента Кевин Гассет, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По его словам, Китай начал частично возобновлять экспорт, однако не в полном объеме, что было согласовано в прошлом месяце в Женеве.

"Мы хотим, чтобы редкоземельные металлы, магниты, которые являются критически важными для мобильных телефонов и других технологий, снова поставлялись без задержек, как это было до начала апреля", – заявил Гассет.

Поставки редкоземельных минералов стали одним из главных камней преткновения в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Американские чиновники, в частности торговый представитель Джеймисон Грир, обвинили Китай в намеренном замедлении экспорта и нарушении договоренностей, достигнутых в Женеве.

США стремятся достичь окончательного торгового соглашения с Китаем уже в ближайшие недели, ведь этот вопрос также влияет на параллельные переговоры с ЕС и усилия Вашингтона укрепить свои цепочки поставок стратегически важных материалов.

"Я абсолютно уверен, что это соглашение вот-вот будет заключено", – добавил Гассет.

6 июня президент США Дональд Трамп объявил, что американские и китайские представители на следующей неделе встретятся в Лондоне для обсуждения торговых противоречий.

После этого американский президент заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных минералов в США.