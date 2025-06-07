Трамп: Китай согласился возобновить поставки редкоземельных минералов в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных минералов в США.

Об этом он сказал во время общения с журналистом на борту Air Force One, передает "Европейская правда".

Один из журналистов спросил Трампа перед посадкой, действительно ли Си согласился возобновить экспорт редкоземельных минералов в США.

На что Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных минералов в США после того, как их экспорт был прекращен в апреле.

"Да, согласился. Мы очень далеко продвинулись в переговорах по соглашению с Китаем", – добавил американский президент.

Отметим, недавно Трамп обвинил Китай в нарушении соглашения о взаимном смягчении тарифов, заключенного в начале мая во время двусторонних торговых переговоров.

Согласно этой договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".

На днях президент США провел беседу с лидером Китая Си Цзиньпином и заявил, что они договорились о дальнейших торговых переговорах и обменялись приглашениями на визит.

А 6 июня Трамп объявил, что американские и китайские представители на следующей неделе встретятся в Лондоне для обсуждения торговых противоречий.