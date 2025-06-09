Италия расторгла контракт с израильским разработчиком шпионского ПО после огласки

Италия и израильский производитель шпионского программного обеспечения Paragon заявили о расторжении контракта на фоне обвинений итальянского правительства в слежке за критиками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Скандал начался в январе, когда мессенджер WhatsApp обнаружил использование шпионского программного обеспечения, направленного в Италии на критиков правительства Джорджи Мелони – в частности, журналиста Франческо Канчеллато и членов благотворительной организации по спасению мигрантов на море Mediterranea.

Правительство Италии позже подтвердило, что использовало шпионское ПО против семи пользователей мобильных телефонов, но отрицало причастность к незаконным действиям и заявило, что попросило Национальное агентство по кибербезопасности расследовать это дело.

Как стало известно парламентскому комитету Италии по вопросам безопасности COPASIR, итальянские спецслужбы сначала приостановили, а затем расторгли контракт с Paragon после резонанса в СМИ.

В отчете COPASIR указано, что итальянские разведывательные службы активировали контракты с Paragon соответственно в 2023-2024 годах и использовали их в отношении очень ограниченного круга лиц и с разрешения прокурора.

Депутаты при этом не нашли доказательств того, что за Канчеллато шпионили именно с помощью программного обеспечения Paragon, о чем утверждал он сам.

Что касается членов благотворительной организации Mediterranea, то за ними шпионили "не как за правозащитниками, а учитывая их деятельность, которая могла быть связана с нелегальной иммиграцией".

Регулирование шпионского программного обеспечения горячо обсуждается в ЕС после того, как в июле 2021 года стало известно, что вредоносное шпионское программное обеспечение, в частности израильской разработки Pegasus, использовалось для нацеливания на политиков, журналистов и активистов.