Организации гражданского общества призвали к запрету шпионского ПО в ЕС

Организации гражданского общества в совместном заявлении во вторник требуют всеобъемлющего законодательства о запрете шпионского программного обеспечения на всей территории ЕС, ссылаясь на широкое распространение злоупотреблений и недостаточное регулирование.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Регулирование шпионского программного обеспечения горячо обсуждается в ЕС после того, как в июле 2021 года стало известно, что вредоносное шпионское программное обеспечение, в частности израильской разработки Pegasus, использовалось для нацеливания на политиков, журналистов и активистов.

"Мы сожалеем, что институты ЕС не смогли предоставить эффективных решений...по многочисленным сообщениям о злоупотреблении властью и ненадлежащем администрировании со стороны государств-членов в течение последней законодательной каденции", – говорится в совместном заявлении.

Реклама:

Группы гражданского общества заявили, что существующие нормы о свободе прессы являются либо недостаточными, либо содержат лазейки. Они призвали Еврокомиссию запретить "производство, экспорт, продажу, импорт, приобретение, передачу, обслуживание и использование шпионского программного обеспечения".

Такая позиция далека от существующей практики правительств ЕС. "Все государства-члены приобрели или использовали одну или несколько систем шпионского программного обеспечения", – пришел к выводу специальный комитет Европейского парламента по Pegasus в мае 2023 года.

Среди подписантов заявления – Центр демократии и технологий Европы, Европейская сеть цифровых прав, Европейская федерация журналистов, Центр информации об электронной конфиденциальности, Европейский союз гражданских свобод, ARTICLE 19, Access Now и Викимедиа Европа.

Генеральные директораты Комиссии по вопросам юстиции, торговли и внутреннего рынка должны координировать работу над законодательством о запрете шпионского программного обеспечения, заявила Euractiv директор программы по вопросам безопасности, надзора и прав человека Центра демократии и технологий (CDT) Сильвия Лоренцо Перес.

Европейский парламент подавляющим большинством проголосовал за Европейский акт о свободе СМИ (EMFA), знаковый законодательный акт, направленный на защиту журналистов и свободы СМИ, хотя беспокойство относительно использования шпионского программного обеспечения для мониторинга СМИ сохраняется.

В дополнение к запрету, организации предложили ужесточить существующие правила. Шпионское программное обеспечение в ЕС регулируется Европейским актом о свободе СМИ (EMFA), директивой о конфиденциальности данных (директива ePrivacy) и регламентом экспорта товаров двойного назначения.

Группа написала, что EMFA не хватает "существенных гарантий" и "не может полностью защитить журналистов от шпионского программного обеспечения".

Наконец, группы гражданского общества призвали пересмотреть режим экспортного контроля и внести поправку, которая бы гарантировала, что шпионское программное обеспечение, произведенное в ЕС, не может быть "использовано для репрессий или нарушений прав человека".

Подписанты также призвали Совет ЕС "воздержаться от введения широких исключений по соображениям национальной безопасности" в отношении любого нового законодательства, которое запрещает шпионское программное обеспечение.

Ранее в этом году премьер-министр Дональд Туск заявил о наличии "100% доказательств" использования шпионской программы Pegasus в период пребывания "ПиС" у власти.

Всего в Сейме создали три следственные комиссии по действиям предыдущей власти. Кроме Pegasus, еще одна касается неудачной попытки организовать президентские выборы во время пандемии COVID-19, а другая – по массовой раздаче платных польских виз консульствами в разных странах.

Подробнее об этом – в статье "Охота на Качиньского".