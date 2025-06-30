Цена спасения Европы: что уже сейчас должен сделать ЕС, чтобы остановить Путина

Війна в Україні відходить на другий план через Іран та інші кризи. Хіба ситуація в Україні не є поганою, але дещо стабільнішою, і хіба Європа не робить більше, ніж раніше?

Це небезпечно для Європи. Наша безпека залежить від оборони України. Цей наріжний камінь – під жорстокою атакою. Тепер лише в руках Європи можливість захистити Україну. Ми зробимо це на свій страх і ризик. Ми можемо це зробити. А чи зробимо?

Ми відвідали Київ минулого тижня після безпрецедентної російської атаки безпілотників, яка зруйнувала житлові будинки.

На фронті Росія просувається вперед, хоча й з величезними втратами та черепашим темпом. Невпинним російським інноваціям, спрямованим на вбивство за допомогою все нових тактик, протистоять лише українські інновації в обороні.

Наш висновок із розмов з офіційними особами, експертами та військовими лідерами такий:

існує явна та неминуча небезпека для Європи, якщо ми не діятимемо рішучіше зараз.

Але швидкі дії можуть стримати загрозу в Україні.

Українські солдати тримають фронт з мужністю та інноваціями. Але хоча українці ніколи не припинять чинити опір, без більшої військової підтримки Україна може втратити більше територій. Можуть бути захоплені нові міста. Це поставить під загрозу понад 500 мільйонів європейських громадян.

Кремль хоче змінити кордони за межами України у спробі відновити свою сферу впливу. Він хоче дестабілізувати ЄС, який він називає декадентським та безсилим.

Якщо Росія переможе в Україні, вони не тільки примножать свої гібридні атаки, які вже зараз завдають реальної шкоди Європі.

Ми не можемо виключати, що вони також готуватимуться до військового нападу на країни НАТО та ЄС. Для цього вони використовуватимуть людей та ресурси з окупованих українських територій.

Успіх Росії також підніме тих, хто прагне знищити Європу зсередини.

Радикали від "Альтернативи для Німеччини" до Reform UK у Великій Британії та "Національного об'єднання" у Франції будуть вважатися такими, що мають рацію: будьте обережні, протистоячи Росії.

Поразка України ослабить Європу геополітично. Зараз опір України поглинає ресурси Кремля. Це завадило Росії підтримувати сирійського диктатора Башара Асада або допомагати іранському режиму в тому обсязі, в якому вона могла б.

Росія, піднесена перемогою в Україні, буде вільна підтримувати поганих акторів по всьому світу – проти Європи.

Також у глобальному масштабі стане зрозуміло, на чиєму боці історичний імпульс: тих, хто нападає, щоб завойовувати і плювати на правила. Демократії зазнають невдачі, і це буде видно всім, у випадку, коли агресор і жертва абсолютно зрозумілі, і це відбувається прямо в Європі.

У середині літа в Брюсселі, Парижі, Лондоні та Берліні бюджетні та соціальні проблеми можуть здаватися нашою найгіршою небезпекою. Але фізична безпека Європи не є законом природи. Слабкі армії, популісти, що прагнуть руйнування, та смертельний ворог поруч – це руйнівна суміш.

Настав час діяти. Або ми пошкодуємо, що не дали більше влітку 2025 року.

Тому що, і це хороша новина з розмов, які ми мали в Києві, ми можемо це зробити.

Україна має потенціал самостійно виробляти значну частину необхідного їй озброєння. Невикористаний потенціал становить $10-15 млрд.

Гроші на негайне виробництво на повну потужність можуть допомогти заблокувати Росії отримання більших вигод у 2025 році. Правда, деякі види зброї доступні лише зі США, але українське виробництво може вирішити більшість нагальних проблем.

Ми, європейці, можемо зробити це самі, навіть якщо США припинять надавати гроші та зброю Україні.

Ми можемо зробити це, навіть якщо $200 млрд заморожених російських активів не будуть використані (це був би хороший шлях вперед, але деякі країни проти).

Ось цифри.

Додаткові $15 млрд просто зараз для повного використання виробничих потужностей України у 2025 році – це питання політичної волі.

Середньострокова перспектива також цілком здійсненна: війна коштує близько $100 млрд, ефективно покривається міжнародною підтримкою, тоді як Україна збирає достатню кількість податків для фінансування своїх регулярних невійськових витрат (таких як пенсії та зарплати лікарям, а також для забезпечення функціонування уряду).

З цієї міжнародної підтримки майже $40 млрд на рік надходило від Сполучених Штатів. Тепер ці витрати Європа повинна буде взяти на себе.

Але щоб дозволити Україні зупинити Росію, необхідні додаткові $30-40 млрд на рік для українського виробництва зброї та її придбання на ринку.

Таким чином, замість нинішніх $40 млрд на рік Європа повинна буде надавати $110-120 млрд.

Ці $110-120 млрд становлять близько 0,6% ВВП європейських членів НАТО ($20 трлн). Досі європейські члени НАТО давали близько 0,2% свого ВВП Україні (на двосторонній основі та через ЄС).

Збільшення з 0,2% до 0,6% може бути профінансовано в рамках і так запланованого збільшення витрат на оборону для членів НАТО (мета – 5%).

Якщо Європа надасть 0,6% свого ВВП Україні, це може зупинити Росію в Україні та перешкодити російській підготовці до нападу на Європу.

Це виграє час для побудови середньострокового стримування: розвитку європейської оборонної промисловості, розробки та впровадження гарантій безпеки для України, прискорення євроінтеграції України.

Така європейська рішучість також буде сигналом для США: ми не є безкоштовними пасажирами, а беремо свою долю в свої руки.

Чи готові ми до цього завдання?

Один з наших співрозмовників у Києві сказав, що українці зараз готові вмирати щоночі й готові йти на роботу щоранку. Якщо ми не хочемо, щоб наші діти ризикували вмирати щоночі, ми краще підемо на роботу і дамо Україні інструменти, щоб зупинити Росію.

Коли на саміті НАТО країни-члени зобов’язуються витрачати на оборону 5%, європейці повинні чітко дати зрозуміти, що вони зроблять для України те, що потрібно – в наших найважливіших інтересах.

Автори статті є членами наглядової ради Ялтинської європейської стратегії (YES)

Карл Більдт, прем'єр-міністр (1991-1994) та міністр закордонних справ (2006-2014) Швеції;

Александр Квасневський, президент Польщі (1995–2005);

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії (2019-2023);

Кайса Оллонгрен, міністр оборони Нідерландів (2022-2024)