Прокуроры просят 9 лет тюрьмы для главы автономного региона Молдовы Гагаузии

В Молдове прокуроры просят девять лет тюрьмы для главы Гагаузии Евгении Гуцул по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Об этом сообщает Pro TV, пишет "Европейская правда".

На судебном заседании в Кишиневе 1 июля прокуроры запросили девять лет лишения свободы для Евгении Гуцул по обвинениям в деле о незаконном финансировании партии "Шор".

Для бывшей секретаря партии Светланы Попан просят восемь лет.

Напомним, Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест. Последний раз его продлили до 12 июля.

Евгения Гуцул не признает вину и заявляет о политическом преследовании.