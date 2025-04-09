Главу Гагаузии Гуцул отпустили домой

Суд района Чокана в Кишиневе решил изменить меру пресечения башкану (главе) автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и перевести ее под домашний арест.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Прокуратура Молдовы просила суд о продлении содержания Гуцул под стражей, тогда как ее защита настаивала, что обвинение не привело никаких доказательств вины башкана.

Гуцул, которая физически присутствовала на судебном заседании, поэтому будет переведена под домашний арест на 30 дней.

Срок предыдущей меры пресечения – содержание под стражей – истекает 15 апреля.

Пока судьи рассматривали ходатайство прокуратуры, на улице десятки сторонников главы Гагаузии скандировали лозунги в ее поддержку. Сразу после оглашения решения они поаплодировали.

Евгения Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

После ареста Гуцул написала письма с просьбой защитить ее к правителю России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Вэнсу.

Ее сторонники во время рассмотрения апелляции пели "Катюшу" под стенами суда и звали Путина.