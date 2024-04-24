В Молдове передали в суд дело против лидера молдавской Гагаузии

Антикоррупционная прокуратура Молдовы заявила, что завершила расследование и передала в суд дело против башкана Гагаузии и главы офиса неконституционной партии "Шор" Евгении Гуцул.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Гуцул обвиняют в том, что она, работая секретарем в неконституционной партии "Шор", с 2019 по 2022 год систематически и ежедневно ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.

Правоохранители утверждают, что с октября по ноябрь 2022 года башкан Гагаузии, как соучастница преступления, отвечала за проверку списков и вознаграждение участников протестов возле зданий государственных учреждений в столице Кишиневе.

Гуцул также обвиняют в сознательном получении суммы в почти 42,5 млн леев (более 8,5 млн евро) от организованной преступной группировки для финансирования деятельности партии.

Кроме того, словам ведомства, в уголовном деле фигурирует сообщница башкана Гагаузии, которая руководила главным офисом партии в Кишиневе: ей вменяют получение 9,7 млн леев от организованной преступной группировки для финансирования партии.

Ранее правоохранители в Молдове провели 150 обысков после того, как узнали о намерении сторонников группы беглого олигарха Илана Шора ввезти контрабандой наличные, и конфисковали более 20 миллионов леев (1,12 миллиона долларов).

Напомним, 21 апреля в Москве состоялся съезд пророссийской оппозиции Молдовы при участии партий, близких к олигарху-беглецу Илану Шору и башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул. На съезде создали политический блок "Победа", который возглавил Шор.

Напомним, Конституционный суд Молдовы в июне 2023 года объявил неконституционной партию "Шор".

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.