Представители США впервые приняли участие во встрече "коалиции решительных"

Во встрече "коалиции решительных", призванной гарантировать долгосрочное прекращение огня в Украине, в четверг впервые приняли участие представители США.

Это следует из сообщения британского правительства по итогам встречи, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что во встрече "коалиции решительных" в четверг приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, которые находились в британском штабе в Нортвуде.

А президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие лидеры присоединились к встрече онлайн из Рима, где проходит Конференция по вопросам восстановления Украины.

"Впервые к встрече присоединились представители Соединенных Штатов, в частности специальный посланник президента генерал Кит Келлог, сенатор Линди Грэм и сенатор Ричард Блюменталь", – говорится в сообщении.

В правительстве Великобритании также подсчитали, что это уже шестая встреча "коалиции решительных" на уровне лидеров.

"Коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией в феврале заявила своей целью предоставление гарантий безопасности Украине в случае прекращения огня, в частности путем размещения "сил гарантирования".

На встрече в четверг лидеры договорились о создании штаб-квартиры коалиции в Париже и объявили о завершении подготовки планов будущего контингента в Украине.

Президент Владимир Зеленский сказал, что поддержка украинских военных и оборонный потенциал США для помощи им будут среди вопросов, которые он поднимет во время встречи лидеров "коалиции решительных" в четверг.