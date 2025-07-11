Как ультраправые пытались обезглавить Еврокомиссию и почему это была не последняя попытка

10 июля Европейский парламент голосовал за вотум недоверия Европейской комиссии и ее руководительнице.

Это голосование, инициированное праворадикальными силами, прогнозируемо завершилось победой действующей власти ЕС.

Однако в новом политическом сезоне, который начнется уже в сентябре, после летних отпусков европолитиков, стоит ожидать нового вотума недоверия Еврокомиссии, и не факт, что только одного.

О том, как праворадикалы пытались уволить Урсулу фон дер Ляйен и в чем особенность этой попытки, читайте в статье корреспондента "Европейской правды" Татьяны Высоцкой (из Страсбурга) Атака на Урсулу: чем завершилась первая попытка "друзей Путина" обезглавить ЕС. Далее – краткое ее изложение.

За отставку президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее команды проголосовали 175 человек, против – 360, воздержались – 18.

Для того чтобы голосование было результативным, необходимо, чтобы его поддержали чуть больше 360 евродепутатов.

Следовательно, 10 июля праворадикалы собрали около 50% от необходимого количества голосов.

Тем не менее, инициаторы голосования демонстрируют удовлетворение этим результатом.

Ведь создан прецедент для будущих обвинений в адрес властей ЕС и будущих проверок на прочность Еврокомиссии и проевропейской коалиции большинства в Европарламенте.

Формальная причина представления о вотуме недоверия – отказ фон дер Ляйен обнародовать ее частную sms-переписку с генеральным директором фармацевтической компании Pfizer в 2021 году, перед подписанием многомиллиардного контракта на закупку вакцин от коронавируса.

В кулуарах в Брюсселе и Страсбурге никто и не скрывал, что эти обвинения – лишь повод правого крыла Европарламента "укусить" Урсулу и "поиграть мышцами".

"Я открыл ящик Пандоры", – подчеркнул ультраправый евродепутат из Румынии Георге Пипереа, анонсируя новые представления против Урсулы в будущем.

С голосованием за вотум недоверия сталкивались все предшественники фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии. Но ни один из них не имел такого количества голосов "за отставку".

"Мы видим тревожные угрозы со стороны экстремистских партий, которые стремятся поляризовать наши общества с помощью дезинформации", – так, выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен прокомментировала инициативу о вотуме недоверия Еврокомиссии.

По ее словам, за этой инициативой стоят движения, подпитываемые теориями заговора: "от антивакцинаторов до апологетов Путина".

И действительно, против Урсулы фон дер Ляйен 10 июля проголосовали 175 депутатов, из них 160 – представители крайне правых политических движений.

А дальше – праворадикалы Европарламента угрожают подрывать полномочия Еврокомиссии снова и снова.

Тем более, что гипотетически можно добрать еще голосов против Урсулы фон дер Ляйен. Например, недавно сообщалось о конфликте президента Еврокомиссии с политической группой "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" (S&D), у которой 136 депутатских "штыков". Пока конфликт заладили, но надолго ли?

Так что следующий политический сезон, который начнется в сентябре, после окончания святых для еврочиновников августовских каникул, должен быть бурным.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой (из Страсбурга) Атака на Урсулу: чем завершилась первая попытка "друзей Путина" обезглавить ЕС.