Фон дер Ляєн заявила, що вотум недовіри проти неї ініціювали "антивакси і апологети Путіна"

Голосування щодо вотуму недовіри Європейській комісії у Європейському парламенті ініціювали радикальні екстремістські партії та політики, від антивакцинаторів до захисників Путіна, для того, щоб поляризувати європейське суспільство.

Про це заявила президентка Єврокомісї Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті у Страсбурзі увечері 7 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Урсула фон дер Ляєн переконана, що голосування проти неї у Європарламенті ініціювали політики-радикали, які хочуть розділити Європу.

"Ми бачимо тривожні загрози з боку екстремістських партій, які прагнуть поляризувати наші суспільства за допомогою дезінформації. Немає жодних доказів того, що в них є відповіді. Але є безліч доказів того, що багато з них підтримуються нашими ворогами та їхніми маріонетками в Росії або деінде", – заявила фон дер Ляєн, виступаючи у Європарламенті.

Вона наголосила, що це рухи, підживлені теоріями змови: "від антивакцинаторів до апологетів Путіна".

"Достатньо лише поглянути на деяких підписантів цієї резолюції, щоб зрозуміти, що я маю на увазі", – пояснила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що не допустить, щоб плани цих політичних сил реалізувалися.

"Ще одна груба спроба вбити клин між нашими інституціями, між проєвропейськими, продемократичними силами цього парламенту, і ми ніколи не можемо дозволити, щоб це сталося. Ми ніколи цього не допустимо", – заявила вона.

"Ми можемо піти за паном Піпереа у світ змов і нібито зловісних інтриг, які він приписує так званому Брюсселю. Або ж ми можемо чітко назвати речі своїми іменами", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", 7 липня у Страсбурзі Європейський парламент розглядає вотум недовіри Європейській комісії. А у четвер, 10 липня, проведе відповідне голосування про недовіру президентці Урсулі фон дер Ляєн та усьому чинному складу Єврокомісії.

Ініціатива щодо вотуму недовіри Єврокомісії належить євродепутатові Георге Піпереа з румунської ультраправої партії AUR. Вона зібрала майже 80 підписів і подолала процедурні перешкоди.

Водночас, як уже повідомляла "ЄвроПравда", голосування навряд чи призведе до відставки глави Єврокомісії: достатньої підтримки вотуму недовіри серед євродепутатів немає.