Президент Финляндии тайно принял участие в соревнованиях по триатлону: занял второе место

Президент Финляндии Александр Стубб тайно принял участие в соревнованиях по триатлону, используя псевдоним.

Об этом сообщает Ilta-Sanomat, пишет "Европейская правда".

Город Йоройнен принимал традиционный триатлонный уик-энд, и пятница была днем спринтерского триатлона.

В стартовом списке спринтерского триатлона появилось несколько загадочное имя AS.

Слухи об участии Стубба в соревнованиях, которые начали распространяться, подтвердились, когда финский президент появился на стартовой линии.

Стубб проплыл 750 метров, проехал 20 километров на велосипеде и пробежал пять километров за чуть больше часа. Его финишное время 1:04:19 было достаточным для второго места в категории "фитнес" среди мужчин.

Также издание отмечает, что в эту субботу сын Стубба Оливер примет участие в полумарафоне.

Напомним, в мае прошлого года министр иностранных дел Латвии Байба Браже пробежала свои первые 21 км в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины. В результате ей удалось собрать 14 тысяч евро, за эти средства приобрели 100 дронов.