Президент Финляндии тайно принял участие в соревнованиях по триатлону: занял второе место
Новости — Суббота, 12 июля 2025, 13:23 —
Президент Финляндии Александр Стубб тайно принял участие в соревнованиях по триатлону, используя псевдоним.
Об этом сообщает Ilta-Sanomat, пишет "Европейская правда".
Город Йоройнен принимал традиционный триатлонный уик-энд, и пятница была днем спринтерского триатлона.
В стартовом списке спринтерского триатлона появилось несколько загадочное имя AS.
Слухи об участии Стубба в соревнованиях, которые начали распространяться, подтвердились, когда финский президент появился на стартовой линии.
Стубб проплыл 750 метров, проехал 20 километров на велосипеде и пробежал пять километров за чуть больше часа. Его финишное время 1:04:19 было достаточным для второго места в категории "фитнес" среди мужчин.
Также издание отмечает, что в эту субботу сын Стубба Оливер примет участие в полумарафоне.
Напомним, в мае прошлого года министр иностранных дел Латвии Байба Браже пробежала свои первые 21 км в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины. В результате ей удалось собрать 14 тысяч евро, за эти средства приобрели 100 дронов.