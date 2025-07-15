Барро рассказал о новых санкциях ЕС против россиян и пророссийских граждан Молдовы

Во вторник, 15 июля, Совет ЕС по иностранным делам ввел ряд индивидуальных санкций против лиц, в рамках гибридных санкций, которые охватывают дестабилизирующие действия России на территории ЕС и за рубежом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 16 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Совет ЕС 15 июля ввел ряд санкций против россиян и пророссийских деятелей в Молдове и других государствах.

"Я приветствую принятие сегодня утром пакета санкций против лиц и структур, которые посягают на интересы Франции и Европы. Это завершение работы, которой я занимался лично, и я очень доволен результатом", – заявил Барро.

В частности, он сообщил, что "сегодня в Брюсселе мы запретили въезд в ЕС и заморозили активы шести российских судей, ответственных за криминализацию свободы слова".

Французский министр рассказал, что санкции введены в отношении "16 российских граждан, которые осуществляли операции по дестабилизации и информационные манипуляции в Европе, а также семи молдовских граждан, действовавших в пользу России".

Кроме этого, санкции начнут действовать против девяти человек и организаций из Ирана, причастных к убийствам на территории Европы, и трех криминальных авторитетов из Гаити.

Санкции предусматривают замораживание активов, запрет въезда и транзита через ЕС и запрет для юридических лиц и граждан ЕС предоставлять им любые средства.

Как сообщала "Европейская правда", в санкционном списке гибридных санкций, введенных против России 20 мая 2025 года, фигурируют имена Виктора Медведчука и его соратников Артема Марчевского и Олега Волошина – за продвижение пророссийской пропаганды, направленной против стран ЕС и Украины.

Больше о гибридных санкциях против РФ читайте в статье Мощные, болезненные и медведчуковские. Как ЕС стремится заставить Путина к уступкам силой санкций.